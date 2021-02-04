شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يحسم الجدل حول صلاحية لقاح كورونا مع صغار السن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري الأمراض المعدية ثامر الخشان أن لقاحات كورونا فعالة مع جمبع الأعمار .

وأكد الدكتور ثامر الخشان أن اللقاح يعطي لمن هم فوق 16 عام ليس لأنه غير آمن للصغار وإنما لأنه لم يثبت بعد أمانه له أو عدم صلاحيته نتيجة لآلية البحث إذ يعتمد الأمر على تجربته على عدد من صغار السن .

وأضاف ثامر الخشان أنه إذا كان هناك خوف ما منه لما تم أعطائه لكبار السن ، وفقاً للعربية .