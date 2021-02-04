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بالفيديو.. استشاري يحسم الجدل حول صلاحية لقاح كورونا مع صغار السن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري الأمراض المعدية ثامر الخشان أن لقاحات كورونا فعالة مع جمبع الأعمار .

وأكد الدكتور ثامر الخشان أن اللقاح يعطي لمن هم فوق 16 عام ليس لأنه غير آمن للصغار وإنما لأنه لم يثبت بعد أمانه له أو عدم صلاحيته نتيجة لآلية البحث إذ يعتمد الأمر على تجربته على عدد من صغار السن .

وأضاف ثامر الخشان أنه إذا كان هناك خوف ما منه لما تم أعطائه لكبار السن ، وفقاً للعربية .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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