شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يوثق تجاوزات خطيرة قام بها قائد مركبة "شيول" في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق أحد المواطنين مقطع فيديو لتجاوزات خطيرة قام بها قائد مركبة "شيول" معرضاً حياته وحياة سالكي الطريق للخطر. وثق أحد المواطنين مقطع فيديو لتجاوزات خطيرة قام بها قائد مركبة "شيول" معرضاً حياته وحياة سالكي الطريق للخطر. وأوضح المواطن أن الواقعة حدثت في تقاطع طريق سلطان قابوس مع الشيخ عيسى في حي المعيزيلة شرق الرياض. وطالب الإدارة العامة للمرور ووزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مثل هذه السلوكيات التي تعرض حياة الآخرين للخطر.