شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الشاعر سليمان المانع يتحدث عن ردة فعله عندما علم بسرقة أشعاره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

كشف الشاعر سليمان المانع عن موقف قديم حدث معه منذ 25 عاما في الطائف أثناء وجوده مع أحد أصدقائه.

وذكر، خلال استضافته في برنامج “طارق شو” المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه وجد بيت شعري له مكتوب على جدار دون كتابة اسمه.

وأضاف أن صديقه قال له أن اسمه لم يكتب بجانب البيت فرد عليه بأنه لا يهمه اسمه وأنه سعيد بكتابة الآخرين لأشعار حتى ولو لم يذكروا اسمه عليها.