شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني": اليوم ذروة الحالة المطرية عطاء وسيول في بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني أن اليوم الخميس ذروة الحالة الممطرة عطاء وحتى يوم الجمعة .

وقال عبد العزيز الحصيني أن السحب الممطرة تغطي منطقة تبوك اليوم الخميس ومتوقع توسع الحالة الممطرة لتشمل مناطق المدينة والحدود الشمالية والجوف ثم منطقة حائل ومكة ثم القصيم ثم أقصى شمال غرب وغرب منطقة الرياض .

وتوقع عبد العزيز الحصيني أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة وحبات برد ونشاط الرياح من متوسطة لقوية على معظم المناطق ، مع فرصة سيول على مناطق تبوك والشمالية والجوف والمدينة ومكة وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان .

وأشار الحصيني إلى انخفاض الحرارة على شمال المملكة واستمرار ارتفاع الحرارة بباقي المناطق .