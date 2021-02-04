شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون عن اشتراط تحميل "توكلنا" لدخول الأسواق: "ما له داعي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب عدد من المواطنين عن آرائهم بشأن قرار اشتراط تحميل تطبيق " توكلنا " للسماح بالدخول للأسواق والأماكن العامة.

ورأى البعض أن " توكلنا " ليس له داعي، طالما يتم الالتزام بالكمامات، والإجراءات الاحترازية، حيث قال أحد المواطنين: " انا أشوف انه ماله داعي بحكم تطبيق المخالفات على غير الملتزمين ".

فيما رأى آخرون أنه قرار هام وجيد، للحفاظ على أبناء الوطن، ومن شأنه المساهمة في تخفيف الأزمة، ويعكس حرص الدولة على صحة المواطنين والمقيمين.