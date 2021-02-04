شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد إيقاف الأنشطة الترفيهية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بقرار إيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية، لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

وقال تركي آل الشيخ، معلقا على القرار: " اعتقد واضح مايحتاج أي شرح، لن يتم التساهل مع أي مخالف ".

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، صرح بأنه، بداية من مساء اليوم الخميس، سيتم إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية، إضافة إلى إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا.