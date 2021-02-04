حساب المواطن يعلن عن موعد إيداع الدفعة الـ 39

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أوضح برنامج حساب المواطن:” 7 أيام على إيداع الدفعة الـ 39 من البرنامج “.
وكان حساب المواطن، رد على الاستفسارات الخاصة بتجميد حسابات بعض المستفيدين ممن كان لديهم مشاكل في المستندات أو المرفقات.
وأوضحت خدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن:” نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ 90 يومًا، فقد تم إيقاف الحساب “.
ويواصل حساب المواطن إضافة التابعين لرب الأسرة في حين يستمر تعليق قبول طلبات التسجيل الجديدة في البرنامج.
Source slaati
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