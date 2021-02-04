«تغريدة» تقود «صحة الرياض» لضبط طبيب الجامعة الأمريكية المزيف

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تمكنت صحة الرياض، من ضبط أحد المجمعات الطبية الخاصة بالأسنان، في محافظة الخرج بعدما نشر إعلانًا تجاريًا تضمن تضليلًا ونُسِب فيه حصول أحد كوادره الطبية على شهادة الجامعة الأمريكية، رغم أنه لم يذهب إليها مطلقًا.
وكشفت صحة الرياض، تفاصيل ضبط المجمع الطبي المضلل، إنه من خلال المتابعة المستمرة لقسم الرصد الإعلامي بإدارة الإتصال المؤسسي، للمواد المنشورة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تم رصد تدوينة لمغرد تم احالتها إلى إدارة الالتزام.
واتضح أن المجمع نشر إعلانًا مضللًا ادعى فيه حصول أحد كوادره الطبية، على شهادة الجامعة الأمريكية، وكذلك جامعة دمشق في طب الأسنان، كما اتضح أن الطبيب لم يرتد أيا من الجامعتين، المذكورتين في الإعلان، وهو خريج كلية محلية خاصة.
وأشارت إلى أنه حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك على تصريح مزاولة المهن الصحية، وأن الادعاء الموجود في الإعلان المنشور، تم من قبل المجمع الذي يعمل فيه؛ حيث تم إحالة المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة.
Source slaati
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