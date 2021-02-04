وفرت له قرابة 2000 ريال من فاتورة الكهرباء شهرياً.. مواطن يوضح تجربة استخدام الطاقة الشمسية في منزله (فيديو)

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روى مواطن تجربته باستخدام الطاقة الشمسية في منزلة، لافتاً إلى أنها ساعدته بتوفير قرابة 50% من قيمة فاتورة الكهرباء.

وقال عبدالله الشعيبي في “نشرة الرابعة” على قناة “العربية “، إنه عند تركيب نظام الطاقة الشمسية في البداية كان مكلفا، مشيراً إلى أنه استطاع استعادة التكلفة بعد 4 سنوات من استخدامه.

وأضاف أنه استطاع أن يوفر شهرياً ما يقارب من 1700 إلى 2000 ريال من قيمة الفاتورة.

يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أعلنت أمس (الأربعاء)، البدء في تطبيق اشتراطات تركيب خلايا الطاقة الشمسية في المباني السكنية والمنشآت.

Source akhbaar24.argaam

