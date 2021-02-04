فيصل العبدالكريم يحذر من بعض مشاهير اليوتيوب: خطر حقيقي على الأطفال

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حذر الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي فيصل العبدالكريم من بعض مشاهير اليوتيوب، مؤكداً أن الخطر الحقيقي على الأطفال من يوتيوب وليس من سناب شات أو تويتر.

وأوضح أن الكثير من الأطفال يتابعون مشاهير اليوتيوب رغم المحتوى الخطير الذي يُقدم من خلاله، والذي تصاحبه ألفاظ خادشة للحياء أحيانا.

وأوضح أن “اليوتيوبر” إذا قدم محتوى مخالفا وهو داخل المملكة يمكن التبليغ عليه من خلال تطبيق كلنا أمن.

وأيد مغرد ما قاله العبدالكريم، مؤكدا أن ابنه يبلغ 12 عاماً ويتابع مشهوراً في اليوتيوب، وذات مرة تلفظ الابن بكلمة مسيئة، وعندما سأله والده من أين عرفها ذكر أنها من ” اليوتيوبر ” الذي يتابعه.

وذكرت مغردة أخرى أنها تابعت قبل أيام أمهات في سناب شات يشتكين من مقاطع يوتيوب شاهدن أطفالهن يتابعونها.

Source akhbaar24.argaam

