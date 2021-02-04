شكوى عن مشهورة تصوّر ابنتها داخل دورة المياه.. و”العنف الأسري” يتفاعل

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تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع شكوى تقدمت بها مغردة، قالت فيها إن إحدى مشهورات وسائل التواصل الاجتماعي عرضت فيديو لابنتها داخل دورة المياه.

وأوضحت الشاكية أنها سبق ورفعت شكوى ضد المشهورة التي صوّرت جسد ابنتها بدورة المياه، وأن هذه مخالفة نظامية، ولم يُتخذ ضدها أي إجراء.

وتفاعل المركز مع المغردة مفيداً بأنه جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مقدماً لها الشكر على حرصها واهتمامها.

Source akhbaar24.argaam

