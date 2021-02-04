وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز

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توفي اليوم (الخميس) الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، بعد معاناته مع المرض.
ونعى الأمير عبدالله بن مساعد أخاه الأمير مشهور، مبيناً أنه لم يعرف أطيب منه قلباً ولا أنقى منه سريرة، كما نعاه عدد من المغردين وأبناء الأسرة الحاكمة في المملكة.
Source akhbaar24.argaam
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