أمن الطرق: إغلاق طريق تبوك- ضباء بسبب حالة الطقس

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا بإغلاق طريق (تبوك-ضباء) مؤقتا، بسبب حالة الطقس التي تشهدها المنطقة حاليًا.

وذكر حساب «أمن الطرق» على موقع التواصل «تويتر»: نود التنويه لمستخدمي طريق تبوك- ضباء الواقع بمنطقة تبوك، بأنه تم إغلاق الطريق، كون المنطقة تشهد أحوالًا جوية سيئة تحدّ من مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر، حرصًا على سلامة الجميع.

وكان المركز الوطني للأرصاد، وجه تنبيهًا متقدمًا، باستمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة تبوك، وتشمل (ضباء، الوجه، أملج) حتى الساعة الـ12 مساء اليوم الخميس.

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