«الجوازات السعودية»: شرط يمدد تأشيرة الزيارة للمستفيد

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يشترط خلو سجل الزائر من المخالفات أو الملاحظات لتمديد تأشيرة الزيارة.

وذكرت الجوازات، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص: «أهلًا بك، يشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات والملاحظات لتتمكن من إتمام الإجراء. نسعد بتواصلك».

وقال الزائر في استفساره: إن عليه مخالفة مرورية، وقدم عليها اعتراضًا وبانتظار البت فيه، فهل المخالفة تمنع التمديد للزيارة أم ليس لها علاقة؟

من جهة أخرى، أوضحت الجوازات، أن غرامة انتهاء صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي ١٠٠٠ ريال، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لإتمام الإجراء.

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