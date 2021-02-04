تنبيهات من «الأرصاد» لقاطني 3 مناطق: أمطار ورياح وسيول محتملة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، بمنطقة المدينة المنورة تضمن أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ الحالة تشمل المنورة ومحافظات (بدر- ينبع- وادي الفرع)، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الخامسة مساءً.

ونبّه المركز أيضًا إلى حالة مماثلة في منطقة الجوف تضمنت أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، وتشمل دومة الجندل- سكاكا).

كما أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة حائل تضمن هطول أمطار رعدية ‏تسبق برياح نشطة ‏مثيرة ‏للأتربة ‏والغبار تؤدي ‏إلى ‏تدنٍ في مدى ‏الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة ‏ تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏ ومحافظات (الحائط - السليمي- الشملي- الشنان- الغزالة- بقعاء- حائل- سميراء- موقق)، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الحادية عشرة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة تبوك ابتداء من أجزائها الساحلية تمتد إلى مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة).



كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وغرب المملكة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب رعدية ممطرة على بعض مناطق المملكة

تنبيهات الأرصاد: نشاط للرياح والأتربة وسحب رعدية على بعض مناطق المملكة

«الأرصاد» تُحدد خريطة المناطق المتأثرة بنشاط الرياح السطحية من الثلاثاء إلى الجمعة