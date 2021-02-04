«ديوان المحاسبة» يبدأ تطبيق «الدخول المشروط» للمركز الرئيس والفروع

أعلن الديوان العام للمحاسبة اليوم الخميس، بدء تطبيق قرار منع الدخول إلى مقرّاته (المركز الرئيس وفروعه) دون تفعيل تطبيق «توكلنا» كإجراء إلزامي للحماية من انتشار فيروس كورونا بالمملكة.

وقال الديوان عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «الديوان العام للمحاسبة يبدأ بتطبيق قرار منع الدخول إلى مقرّاته (المركز الرئيس وفروعه) دون تفعيل تطبيق (توكلنا)، كإجراء إلزامي للحماية من انتشار فيروس كورونا».

ويعد تطبيق «توكلنا» أحد الإجراءات التي اتبعتها المملكة خلال فترة انتشار الفيروس وفرض حظر التجول ، حيث قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بإطلاق تطبيق «توكلنا»؛ لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمنسوبي القطاعات الحكومية، ومنسوبي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد، بالتعاون مع وزارة الصحة وعددٍ من الجهات الحكومية خلال فترة المنع المفروضة، ما ساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.

وأطلق التطبيق عِدّة خدمات جديدة مهمة تسهم في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة، كما أتاح تطبيق «توكلنا» الإبلاغ عن الأفراد والتجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها.

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