تنويه من وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين: تجنَّبوا مخالفي إجراءات كورونا

أوصت ، اليوم الخميس، بتجنب التعامل مع الأشخاص المخالفين لتطبيق الإجراءات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشددة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات.

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» لمنصتها التوعوية «عش بصحة»: «لسلامتك ‼ تجنب التعامل مع أشخاص غير مطبقين للإجراءات الوقاية والتزم بالتوجيهات!».

وكشفت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، عن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات 368945 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 290 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 360400 حالة.

كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6368 حالة.

وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة ستوفر لقاحات كورونا من مصادر مختلفة بكميات كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحًا أن المملكة من أوائل دول العالم التي بدأت في إعطاء اللقاحات في 17 ديسمبر الماضي.

وقال الربيعة في كلمة أدلى بها عن بُعد خلال الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة الـ20، إن الوزارة لاحظت خلال الأسابيع الأربعة الماضية ارتفاعًا في المنحنى الوبائي لإصابات كورونا في السعودية.

وأشار الربيعة إلى أن وزارة الصحة تعمل في الوقت الحالي، على تسطيح المنحنى الوبائي، كما تعمل بجدية مع جهات مختلفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر بعد ملاحظة بعض التراخي على حدّ وصفه.

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