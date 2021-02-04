استمرار أعمال غرفة إدارة «أزمة كورونا» بتوجيه من أمير عسير

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، باستمرار أعمال غرفة إدارة أزمة كورونا في عسير، واستحداث مهام لوحداتها، مشددًا على أهمية التقيد بالبروتوكولات الوقائية.

وذكرت إمارة عسير (في بيان)، أن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة، وجه باستمرار أعمال الغرفة.

وتم إطلاق الغرفة في شهر مارس من العام الميلادي الماضي بالتزامن مع تصاعد فيروس كورونا للمساهمة في التصدي للجائحة ومساندة جهود الدولة في مواجهتها.

وترأس الأمير تركي بن طلال، اجتماعا مع قائد غرفة الأزمة خالد بن علي عسيري، بحضور رؤساء وحدات الغرفة حول المهمة الجديدة لغرفة إدارة أزمة كورونا 2021.

وناقش أمير عسير الوضع الراهن ومهام الوحدات، وهي وحدة القرارات الحكومية والمعلومات ووحدة التواصل والتوعية المجتمعية ووحدة الرقابة ووحدة الكبح، بالإضافة إلى وحدة تطبيق العقوبات.

واستعرض التوجه المستقبلي المقترح من خلال مناقشة مهمة غرفة إدارة الأزمة الجديدة، والمهام المستحدثة للوحدات بما تتطلبه المرحلة، بالإضافة إلى عرض القرارات الإدارية المقترحة من غرفة إدارة الأزمة والمتابعة وآلية العمل.

ووجه الأمير تركي بن طلال، الجهات ذات العلاقة، بالتفاعل مع مهام الوحدات التابعة للغرفة، مؤكدا أهمية التقيد بالبروتوكولات الوقائية، مشيرا إلى تطبيق العقوبات التي أقرتها الدولة بحق من يخالف الإجراءات الوقائية في المنطقة.

وأوضح أمير منطقة عسير أن هذا الإجراء يأتي نظرا لما تم رصده من ارتفاع لانتشار فيروس كورونا في جميع مناطق المملكة خلال الأسابيع الماضية، ولأن أكثر من 75 % من الحالات المرصودة كانت بسبب السلوكيات المجتمعية والتراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف: لذا وجب تحديث مهام غرفة إدارة أزمة كورونا والوحدات التابعة لها لتفادي ارتفاع مؤشر حالات کورونا بمنطقة عسير خلال الثلاثة أشهر المقبلة (فبراير مارس۔ أبريل) من خلال التركيز على تكثيف الإجراءات الاحترازية و تكثيف حملة التطعيم.

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