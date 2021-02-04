السعودية اليوم / أمانة منطقة حائل تكثف جولاتها الميدانية للحد من انتشار فيروس كورونا



حائل 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واس

كثفت أمانة منطقة حائل خلال الأسبوع الأول من فبراير جولاتها الميدانية الرقابية على عدد من المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والكافيهات وذلك بأكثر من ١٥٣٦ جولة رقابية تم خلالها رصد ٩٦ إشعارا وإصدار عدد من المخالفات، بالإضافة إلى مصادرة ٧٢ كجم.

وأكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس أن الأمانة تعمل بكل إمكانياتها من خلال توجيه جميع البلديات الفرعية والتابعة بتكثيف الحملات الرقابية والوقوف ميدانيًا على تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس

ونوه أبو راس بأن تلك الجهود تأتي بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه، داعيا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تخص تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال قنوات التواصل مع الأمانة كالاتصال على الرقم ٩٤٠ أو تطبيق بلدي ٩٤٠ المتاح عبر الأجهزة الذكية.

// انتهى //

13:42ت م

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حائل 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واسكثفت أمانة منطقة حائل خلال الأسبوع الأول من فبراير جولاتها الميدانية الرقابية على عدد من المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والكافيهات وذلك بأكثر من ١٥٣٦ جولة رقابية تم خلالها رصد ٩٦ إشعارا وإصدار عدد من المخالفات، بالإضافة إلى مصادرة ٧٢ كجم.وأكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس أن الأمانة تعمل بكل إمكانياتها من خلال توجيه جميع البلديات الفرعية والتابعة بتكثيف الحملات الرقابية والوقوف ميدانيًا على تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والتي من أبرزها لبس الكمامات وتوفير المعقمات وفحص مرتادي المنشآت التجارية والعاملين بشكل مستمر وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام والالتزام بتفعيل تطبيق "توكلنا" ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق كافة التدابير الوقائية وإصدار العقوبات بحق المخالفين .ونوه أبو راس بأن تلك الجهود تأتي بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه، داعيا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تخص تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال قنوات التواصل مع الأمانة كالاتصال على الرقم ٩٤٠ أو تطبيق بلدي ٩٤٠ المتاح عبر الأجهزة الذكية.// انتهى //13:42ت م0072

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