السعودية اليوم / الإمارات تسجل 3249 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3249 إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها عن وفاة 10 مصابين بالفيروس خلال الفترة ذاتها، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات 888 حالة.

فيما تم تسجيل 3,904 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 293,180 حالة.

// انتهى //

13:41ت م

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أبوظبي 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3249 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك مجموع الإصابات المسجلة إلى 316,875 حالة.وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها عن وفاة 10 مصابين بالفيروس خلال الفترة ذاتها، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات 888 حالة.فيما تم تسجيل 3,904 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 293,180 حالة.// انتهى //13:41ت م0071

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