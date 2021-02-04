اقتصادي / وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يعتمد المجلس التأسيسي لشركة ‏أمانة منطقة حائل



حائل 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن ‏عبدالله الحقيل المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة حائل حيث تكون أعضائه ‏من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد ابو راس، وممثل ‏وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هاشم بن إبراهيم الفواز، وممثل ‏هيئة تطوير حائل ‏فؤاد بن فهد الغصاب، وممثلي القطاع الخاص المهندس ‏خالد بن محمد التلمساني ومكارم بن صبحي بترجي. ‏

واقر من المجلس في اجتماعه الأول تعيين المهندس سالم بن عوده ‏السعدي أميناً للمجلس. ‏

وهنأ أمين منطقة حائل رئيس المجلس الأعضاء المُعينين في المجلس على ثقة معالي ‏الوزير، مثمناً الخبرات والقدرات المتميزة التي يتميزون بها وستكون - بحول الله - رافداً وداعماً لنجاح تأسيس الشركة.‏

‏الجدير بالذكر أن الشركة تستهدف عدداً من المهام من ‏أبرزها ‏تطوير ‏أراضي الأمانة والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن ‏العمراني في المدينة ‏ومشاركة القطاع الخاص للقيام بمشروعات عمرانية ‏واقتصادية وتعليمية ‏وترفيهية ومشروعات النقل العام مع تحقيق نمو ‏مستمر لعوائد ربحية ‏لنشاطات الشركة.‏

// انتهـى //‏

13:39ت م

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