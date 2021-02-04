السعودية اليوم / أكثر من 99 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا



العلا 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

قدّم مستشفى الأمير عبدالمحسن العام بمحافظة العلا خدماته في العديد من التخصصات الطبية لعدد 99626 مستفيداً، وذلك خلال العام 2020م.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن قسم الطوارئ استقبل 71031 مراجعاً، وأجرى المختبر وبنك الدم عدد 227701 فحص مخبري، كما تم صرف 239733 وصفة دوائية، مضيفةً أنه تم خلال الفترة نفسها إجراء (930) عملية جراحية عامة, وبلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي (4833) جلسة ، كما قام قسم الأشعة بعمل (96211) صورة أشعة متنوعة. وقدّمت العيادات الخارجية خدماتها في العديد من التخصصات الطبية لعدد (18028) مستفيدا، فيما بلغ إجمالي عدد المنومين (6327) حالة, وكذلك بلغ إجمالي عدد عمليات جراحة اليوم الواحد (3684) عملية خلال نفس الفترة .

يُذكر أن مستشفى الأمير عبدالمحسن العام بالعلا تبلغ سعته السريرية 128 سريراً، ويُقدم خدماته في العديد من التخصصات الطبية لأهالي محافظة العلا.

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13:16ت م

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