السعودية اليوم / السعودية اليوم / إجراء أكثر من 15 ألف فحص ما قبل الزواج في جازان



جيزان 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

أجرت مراكز فحص ما قبل الزواج في منطقة جازان 15082 فحصاً للمقبلين على الزواج من الجنسين، وذلك خلال العام 2020م.

وأوضحت "صحة جازان" أن الهدف من الفحوصات، معرفة إصابتهم بأمراض الدم الوراثية " فقر الدم المنجلي والثلاسيميا " والأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي ب والالتهاب الكبد الفيروسي ج ونقص المناعة المكتسب الإيدز .

وأبانت أن عيادات المشورة التثقيفية والتوعوية تُقدم المشورة للمقبلين على الزواج من خلال عيادات المشورة التي تتابع الحالات الإيجابية للأمراض الوراثية وذلك من خلال جلسات التثقيف والتي تهدف لتقديم المشورة الطبية ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، لافتةً أن حجز المواعيد متاح من خلال تطبيق "موعد" لإختيار عيادة فحص ما قبل الزواج القريبة من مسكن المستفيد والمنتشرة في المستشفيات والمراكز الصحية في جميع محافظات المنطقة.

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13:09ت م

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