

الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

ألزمت الهيئة العامة للزكاة والدخل عملاءها ومكلفيها بتفعيل تطبيق "توكلنا" والإفصاح عن الحالة الصحية عند مراجعة مقراتها في جميع فروعها الـ 18 بمختلف مناطق المملكة، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المُعلن عنها مؤخراً للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس

وأوضحت الهيئة بأن كافة خدماتها تُقدَّم بشكل إلكتروني لمن رغب بإنجاز خدماته إلكترونياً، من خلال موقعها (gazt.gov.sa) الذي يقدم أكثر من 90 خدمة إلكترونية، وذلك حرصاً منها على سلامة عملائها.

يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل بدأت يوم الأحد الماضي الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير بإلزام موظفيها بتفعيل تطبيق "توكلنا" والإفصاح عن الحالة الصحية لهم عند وصولهم لمقرات العمل.

// انتهى //

13:06ت م

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الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسألزمت الهيئة العامة للزكاة والدخل عملاءها ومكلفيها بتفعيل تطبيق "توكلنا" والإفصاح عن الحالة الصحية عند مراجعة مقراتها في جميع فروعها الـ 18 بمختلف مناطق المملكة، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المُعلن عنها مؤخراً للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) في المملكة.وأوضحت الهيئة بأن كافة خدماتها تُقدَّم بشكل إلكتروني لمن رغب بإنجاز خدماته إلكترونياً، من خلال موقعها (gazt.gov.sa) الذي يقدم أكثر من 90 خدمة إلكترونية، وذلك حرصاً منها على سلامة عملائها.يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل بدأت يوم الأحد الماضي الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير بإلزام موظفيها بتفعيل تطبيق "توكلنا" والإفصاح عن الحالة الصحية لهم عند وصولهم لمقرات العمل.// انتهى //13:06ت م0055

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الزكاة والدخل": توكلنا شرطاً لدخول فروعنا الـ 18 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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