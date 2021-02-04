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السعودية | جمعية أسر التوحد تطلق برنامج “حكايا التوحد”

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 12:55 مساءً, 4 فبراير 2021 م

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أطلقت جمعية أسر التوحد أمس، برنامج “حكايا توحد” الأول، الذي استضاف في باكورة لقاءاته سمو الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل الفرحان، متحدثة لحكايا التوحد، وذلك في مقر الجمعية.
ويهدف البرنامج إلى إيجاد تغيير إيجابي لذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم وتحسين نمط جودة حياتهم والنهوض بمستوى الوعي المجتمعي حولهم والتوعية بحقوقهم، كما يهدف إلى ملامسة مشاكلهم الحقيقية والحد منها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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