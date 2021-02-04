شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وتغرم 25 منشأة تجارية مخالفة للإحترازات بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 5 منشآت تجارية ومقهى وأصدرت غرامات على 20 منشأة، وذلك لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وذلك للحد من انتشار COVID-19 .

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبد الله بن خميس الزايدي، قيام وكالة البلديات ممثلة في البلديات الفرعية والمرتبطة بتكثيف عمل الفرق الميدانية بهدف متابعة أعمال الأنشطة التجارية والمتعلقة بالصحة العامة للوقاية من انتشار? فيروس كورونا، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية و المحافظة على الصحة العامة .