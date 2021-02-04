إيقاف 54 مخالفًا بحوزتهم أكثر من 9 أطنان من الحطب المحلي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية إيقاف 54 مخالفًا، في عدد من مناطق المملكة، بحوزتهم أكثر من 9 أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع.

حملة لمتابعة بيع ونقل الحطب:

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.