الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

القبض على مواطنين سرقا مركبة للسطو على صيدلية ومنزل في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت الجهات المختصة في شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر، ثبت تورطهما في الاستيلاء على مركبة تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

وبحسب ما ذكر سناب الداخلية، استخدم الجانيان المركبة في السطو على صيدلية واقتحام أحد المنازل وسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وأجهزة إلكترونية، حيث قُدرت إجمالي المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بـ 45 ألف ريال.

وتم إيقافهما تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

