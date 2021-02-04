الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

اوايسس الرياض يعتذر عن استقبال الزوار ابتداءً من اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قدم اوايسس الرياض اعتذاره عن استقبال الزوار ابتداءً من اليوم الخميس وذلك بعد قرار وزارة الداخلية إيقاف كافة الفعاليات الترفيهية في المملكة لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

جاء ذلك في تغريدة لفعالية “عيشها” على موقع تويتر، صباح اليوم، جاء فيها: نعتذر عن استقبال الزوار في اوايسس الرياض ابتداءً من اليوم الخميس، نظرًا للظروف الصحية الراهنة وحرصًا على صحتكم”.

إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية:

وأعلنت وزارة الداخلية إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

كما أعلنت إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

ارتفاع المنحنى الوبائي:

وقالت الداخلية إن هذا بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتزامنًا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع حاليًا، ونظرًا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشٍّ ثانية لفيروس كورونا (كوفيد 19) ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشٍّ ثانية في المملكة مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة.

التطبيق بداية من اليوم:

وأكدت أنه سيتم العمل بذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء هذا اليوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 4 فبراير 2021م.



