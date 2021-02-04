الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

القبض على مواطن اعتدى على آخر في الرياض ووضعه في صندوق سيارته

متابعات الخليج 365 - الرياض

رصدت الجهات المختصة في شرطة منطقة الرياض مقطع فيديو يبين شخصاً يعتدي على شخص آخر داخل مركبته وإنزاله وإركابه في الصندوق الخلفي للمركبة وتوثيق ذلك ونشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

الشرطة تحدد الفاعل:

وأكدت الشرطة عبر سناب الداخلية، اليوم الخميس، أنه تم تحديد هوية الفاعل وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.



