انقطاع جزئي في خدمات آبل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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عانت خدمات شركة آبل من انقطاع جزئي، حيث أظهرت لوحة معلومات حالة النظام لشركة التكنولوجيا العملاقة انقطاعًا في كل من الصور و Find My Friend وثماني خدمات على خدمة الآي كلاود iCloud منهم النسخ الاحتياطي، مما يعني أنه لا يمكن للمستخدمين نسخ أجهزتهم احتياطيًا.

انقطاع الخدمات عن آبل

وقبل الانقطاع، كان المستخدمون يواجهون خدمة بطيئة أو غير متوفرة مع كل من خدمات Apple Music و App Store و iMessage و iTunes، وبعد ذلك بساعتين تم انقطاع الخدمات.

كما أظهر النسخ الاحتياطي السحابي وعلامات التبويب، والتقويم وجهات الاتصال والخرائط والبريد وغيرها مثلثًا أحمر، مما يدل على انقطاع الخدمة، وكذلك تطبيق الصور.

وتعد العديد من هذه الخدمات، مثل الملاحظات iCloud Notes والتقويم iCloud Calendar، أدوات أساسية للعاملين الذين يستخدمونها لإجراء المهام اليومية.

وكان ذلك مجرد غيض من فيض، حيث قالت شركة آبل إنها لاحظت مشكلات في الخدمات الأخرى أيضًا لكنها لم توضح نوعية المشكلات، متابعة بأنه سيتم حلها قريبًا، وبالفعل تم حل أغلب هذه المشكلات بعد ساعتين من الانقطاع.

الحادثة الثانية في أسبوعين

وتُعد هذه هي الحادثة الثانية التي تواجهها شركة آبل في أسبوعين، ففي الأسبوع الماضي أصدرت عملاق التكنولوجيا تحديثًا لنظام التشغيل الخاص بها، iOS 14.4، لإصلاح ثلاث ثغرات أمنية موضحة أنه ربما تم استغلالهم من قبل المتسللين.