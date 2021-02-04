فيديو.. إيقاف المناسبات والحفلات 30 يومًا والفعاليات الترفيهية وإغلاق السينما 10 أيام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الداخلية إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج واجتماعات الشركات وما في حكمها وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض وأن يكون ذلك لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد.

تعليق خدمات الطلبات الداخلية وإغلاق السينما:

وضمن قرار وزارة الداخلية، تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، وكذلك توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، مع قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات الرقابية الأخرى بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

وكذلك إيقاف كافة الفعاليات الترفيهية وإغلاق دور السينما والصالات الرياضية لمدة 10 أيام.

التطبيق اليوم:

ومن المقرر أن يتم العمل بذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء هذا اليوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 4 فبراير 2021م.

وشددت وزارة الداخلية على أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك، داعية الجميع لاستشعار مسؤوليتهم والالتزام بالتوجيهات والتقيد بالإجراءات تحقيقًا للمصلحة العامة.



