شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: تطبيق «توكلنا» شرط لدخول المرافق العدلية.. إضافة إلى الموعد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة العدل أن تحميل تطبيق «توكلنا» وإظهار بيانات خلو الشخص من الإصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» شرط للدخول إلى المرافق العدلية، إضافة إلى الموعد المسبق لدخول المحاكم والوزارة وفروعها.

وشددت «العدل» على وجوب الاحترازات الصحية الممثلة بارتداء الكمامة، وترك مسافة مترين مع الآخرين، وعدم المصافحة، وغسل وتعقيم اليدين، والحد من التجمعات، مشيرة إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية يحمي أفراد المجتمع وأسرهم ووطنهم.