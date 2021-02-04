السعودية اليوم / تونس تسجل 1267 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

سجلت تونس 1267 إصابة جديدة بفيروس

وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 212.679 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6980 حالةً.

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12:56ت م

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تونس 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسسجلت تونس 1267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 87 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 212.679 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6980 حالةً.// انتهى //12:56ت م0048

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