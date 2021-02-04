السعودية اليوم / ١٣٥٠٤١ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان



مسقط 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس

٢ر٩٤%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية ١٤ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى ٩٦ والمنومين في العناية المركزة ٢٩.

// انتهى //

12:14ت م

0044



مسقط 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة ١٣٥٠٤١ إصابة والوفيات ١٥٣٢ بنسبة ١٣ر١% والمتعافين ١٢٧٢٦٦ لتصل نسبة الشفاء إلى٢ر٩٤%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية ١٤ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى ٩٦ والمنومين في العناية المركزة ٢٩.// انتهى //12:14ت م0044

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