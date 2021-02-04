السعودية اليوم / ارتفاع عدد الجنود الماليين الذين قتلوا في هجوم مسلح وسط البلاد



باماكو 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واس

ارتفع عدد الجنود الماليين الذين قتلوا في هجوم مسلح، استهدف قاعدة عسكرية بمحافظة موبتي وسط البلاد، إلى تسعة جنود.

وأوضحت شرطة مدينة بوني بمحافظة موبتي في تصريحات، أن الموقع العسكري تعرض لهجوم من قبل عناصر مسلحة كانوا على متن عربات مدرعة، مما أسفر عن سقوط تسعة قتلى وعدد من الجرحى وتسبب بأضرار بالغة في القاعدة العسكرية.

من جهته أعلن الجيش المالي أن المسلحين تكبدوا خسائر كبيرة دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وقد أعلن أمس عن مقتل أربعة جنود ماليين خلال هذا الهجوم المسلح بمحافظة موبتي بمالي.

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12:12ت م

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