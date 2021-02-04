السعودية اليوم / أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مدينة تبوك



تبوك 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

شهدت مدينة تبوك منذ فجر اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

11:36ت م

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