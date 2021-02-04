السعودية اليوم / 521 وفاة و16714 إصابة جديدة بكورونا في روسيا



موسكو 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 16714 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.917.918 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 75.205 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.389.913 حالة .

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11:28ت م

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موسكو 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 16714 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و521 وفاة .وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.917.918 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 75.205 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.389.913 حالة .// انتهى //11:28ت م0031

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