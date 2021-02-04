السعودية اليوم / "سعود الطبية" تنهي قوائم انتظار تقويم الأسنان 2020



الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى الأسنان عن الانتهاء من قوائم الانتظار المسجلة لدى قسم تقويم الأسنان لعام 2020م.

وأوضحت المدينة أن قوائم الانتظار في عام 2019م بلغت 3000 مريض، مبينةً أنه في بداية 2020م تم عمل الخطط اللازمة لتقليل قوائم الانتظار، حيث بلغت في نهاية عام 2020م إلى 480 مريضاً تم جدولة جميع مواعيدهم بالعيادة.

يذكر أن مستشفى طب الأسنان يملك نخبة من الكفاءات المتخصصة، ومزود بأحدث الأجهزة التقنية، وبلغ عدد المواعيد المسجلة فيه في عام 2020م أكثر من 46 ألف موعد.

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11:16ت م

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