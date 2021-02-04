السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 3124 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 43 حالة وفاة و3124 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 21216 حالة وفاة و716395 إصابة بالفيروس.

// انتهى //

11:16ت م

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بروكسل 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 43 حالة وفاة و3124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في ال24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 21216 حالة وفاة و716395 إصابة بالفيروس.// انتهى //11:16ت م0028

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