السعودية اليوم / أكثر من 33 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في تبوك



تبوك 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

قدمت عيادات "تطمن" في تبوك خدماتها لـ 33359 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت "صحة تبوك" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 10 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

10:58ت م

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تبوك 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسقدمت عيادات "تطمن" في تبوك خدماتها لـ 33359 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.وأوضحت "صحة تبوك" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 10 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في إرتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:58ت م0025

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