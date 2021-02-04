- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم بث مباشر لدروس اليوم على قناة عين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بث مباشر لدروس اليوم على قناة عين
للمرحلتين المتوسطة والثانوية
متابعات الخليج 365 -الرياض
العناوين الفرعية
قدمت قناة عين بثًا مباشرًا لدروس يوم الخميس من الأسبوع الثالث في الفصل الدراسي الثاني، للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
دروس اليوم على قناة عين:
وأوضحت قناة عين أنه يمكن متابعة دروس اليوم عبر عرب سات على تردد 12437 عمودي أو من خلال اليوتيوب عن طريق الرابط التالي: هنا.
ضبط تردد قناة عين:
ونشرت قنوات عين في وقت سابق طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية:
– الدخول على الإعدادات.
– اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي.
– اختيار القمر الصناعي عرب سات.
– إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي.
– اختيار معدل الترميز 27500.
– ضبط الإرسال على DVB-S2.
– الضغط على أيقونة البحث لتظهر لكم جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة.
شارك الخبر