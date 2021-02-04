الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

بث مباشر لدروس اليوم على قناة عين

متابعات الخليج 365 -الرياض

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قدمت قناة عين بثًا مباشرًا لدروس يوم الخميس من الأسبوع الثالث في الفصل الدراسي الثاني، للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

دروس اليوم على قناة عين:

وأوضحت قناة عين أنه يمكن متابعة دروس اليوم عبر عرب سات على تردد 12437 عمودي أو من خلال اليوتيوب عن طريق الرابط التالي: هنا.

ضبط تردد قناة عين:

ونشرت قنوات عين في وقت سابق طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية: