الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

9 قرارات احترازية جديدة لمواجهة كورونا يبدأ تطبيقها العاشرة مساء اليوم

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استعرض إنفوجرافيك، قرارات وزارة الداخلية بإيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج واجتماعات الشركات وما في حكمها وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض وأن يكون ذلك لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد.

تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية:

وضمن قرار وزارة الداخلية، تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، وكذلك توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، مع قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات الرقابية الأخرى بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة ، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

التطبيق من العاشرة مساء:

ومن المقرر أن يتم العمل بذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء هذا اليوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 4 فبراير 2021م.



