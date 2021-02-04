سيول مرتقبة على 10 مناطق.. و«الحصيني»: ذروة الحالة «عطاء» اليوم

توقَّع خبير الأرصاد، عبد العزيز الحصيني، سيولًا على مناطق: تبوك والشمالية والجوف والمدينة ومكة وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان، وأشار إلى انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة واستمرار ارتفاع الحرارة في باقي المناطق، فيما ستكون الأمطار متفاوتة، من متوسطة لغزيرة، وحبات بَرَد، مع نشاط في الرياح من متوسطة لقوية على معظم المناطق.

وأوضح الحصيني تفاصيل الحالة الجوية «عطاء»، متوقعًا أن تكون ذروتها اليوم الخميس وحتى غد الجمعة، مشيرا إلى فرصة للسيول على عشرة مناطق، وقال الحصيني، عبر تويتر، إن السحب الممطرة تغطي منطقة تبوك اليوم الخميس، ومتوقع توسع الحالة الممطرة لتشمل مناطق المدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف، ثم منطقتي حائل ومكة المكرمة، ثم القصيم، ثم أقصى شمال غرب وغرب منطقة الرياض.

بدوره، يتوقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على منطقة تبوك، ابتداءً من أجزائها الساحلية.

تمتد إلى مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، وشمال مكة المكرمة، وتنشط رياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار على وسط وغرب المملكة، ولا يستبعد المركز تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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