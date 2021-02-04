«كراني»: انسحاب الدفء من شمال المملكة.. و«أمطار وبرد وسيول»

أوضح خبير الأرصاد، حسن كراني، أنه بدءًا من اليوم الخميس سيتلاشى الدفء عن شمال المملكة، مشيرًا إلى أن الحالة الجوية الحالية يصاحبها برد وسيول وانعدام للرؤية.

وقال كراني، عبر تويتر، «استعدوا يا أهل الشمال.. اليوم يبدأ تلاشي الدفء عن الشمالية الغربية، ويبدأ التكون الركامي الرعدي، ويمتد على كل سواحل تبوك».

وأضاف كراني أنه غدًا الجمعة، يغطي التكوُّن الركامي الرعدي، كل الشمال وتدريجيًا الوسطى والغربية والمرتفعات.

وأشار خبير الأرصاد إلى أنه تصاحب الحالة الجوية أمطار غزيرة، وبَرَد، وانعدام رؤية، وسيول، ناصحًا بتجنب الأودية.

اقرأ أيضا:

أمطار رعدية وزخات برد على 6 مناطق بالمملكة.. الخميس

تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة