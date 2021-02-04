تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية ونشاطا للرياح وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية وفي بعض الأماكن انعدام تام للرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق المدينة المنورة «ينبع، وادي الفرع، بدر، الحناكية، المدينة المنورة»، والجوف «القريات، طبرجل، دومة الجندل، سكاكا»، والحدود الشمالية «طريف، عرعر»، وحائل «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيا في مستوى الرؤية.

وهناك أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على مناطق مكة المكرمة «الجموم، جدة، بحرة، خليص، الخرمة، المويه، تربة، رنيه» والرياض «الدوادمي، القويعية، شقراء، عفيف، الحرج، الدرعية، الدوادمي، السليل، الزلفي، العاصمة الرياض، الزلفي، المجمعة، الغاط، المزاحمية، وادي الدواسر» والقصيم «البدائع، البكيرية، الرس، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء».

ووفق المركز الوطني للأرصاد تنشط الرياح المصحوبة بتدن في مستوى الرؤية على مكة المكرمة «القنفذة، الليث» وعسير «البرك».