حساب المواطن: 6 أيام متبقية على إيداع دفعة شهر فبراير

أوضح برنامج حساب المواطن أنه متبق ستة أيام على إيداع الدفعة الـ39 (شهر فبراير 2021) من برنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين.

وكان البرنامج، أعلن في وقت سابق- عبر تويتر- عن صدور نتائج الأهلية للدورة 39 (شهر فبراير 2021)، مشيرًا إلى أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:

ويتم إيداع الدفعات في حسابات المستفيدين في يوم 10 من كل شهر ميلادي، أو في يوم قبله أو بعده حال توافقه مع يوم إجازة، وسيتم إيداع دفعة فبراير يوم الأربعاء القادم (10 فبراير)

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