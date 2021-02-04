الرياض.. إغلاق 68 منشأة تجارية ورصد  1,417 مخالفة لإجراءات الوقاية من كورونا

أغلقت أمانة منطقة الرياض خلال الـ48 ساعة الماضية, 68 منشأة تجارية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وطُبقت على المخالفين الغرامات بحدها الأعلى، وذلك ضمن جهود الأمانة الرقابيّة الهادفة إلى حماية السكّان من انتقال العدوى، والحرص على توفير بيئة آمنة وصحية.

ونفذت الأمانة خلال اليومين الماضيين 7,115 جولة رقابيّة، رصدت خلالها 1,417 مخالفة للاشتراطات الصحية، أبرزها تمثل في عدم الالتزام بقياس درجة حرارة الزبائن، وإهمال وضع الإرشادات الوقائية في أماكن بارزة، ومزاولة العاملين لأعمالهم دون ارتداء الكمامة، وتجمع المتسوقين والعاملين دون ترك المسافات الآمنة.

وأكدت أمانة الرياض أن جولاتها الرقابية اليومية مستمرة، وستتخذ الإجراءات النظامية الرادعة في حال رصد أي تجاوزات لا تراعي الضوابط الصحية، مشددة على أهمية تعاون الجميع في تطبيق الاشتراطات والالتزام بتعليمات الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.