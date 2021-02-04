تطبيق «توكلنا» شرط إلزامي لدخول مباني ومنشآت «التدريب التقني»

أكّدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن تحميل تطبيق «توكلنا»، شرط إلزامي لدخول كل المباني والمنشآت التدريبية في المملكة، كما وجّهت المنشآت التدريبية وكل الإدارات بضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «التدريب التقني يوجّه المنشآت التدريبية وكل الإدارات بضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعي ويؤكد على أن تحميل تطبيق توكلنا شرط إلزامي لدخول المباني والمنشآت التدريبية كافة».

ويعد تطبيق «توكلنا» أحد الإجراءات التي اتبعتها المملكة خلال فترة انتشار الفيروس وفرض حظر التجول؛ حيث قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بإطلاق تطبيق «توكلنا»؛ لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمنسوبي القطاعات الحكومية، ومنسوبي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد، بالتعاون مع وزارة الصحة وعددٍ من الجهات الحكومية خلال فترة المنع المفروضة؛ ما ساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.