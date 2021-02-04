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«الجوازات السعودية»: دخول «توكلنا» بدون تفعيل الحساب في «أبشر»

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الرياض - محمد عبدالله - بعد إلزامية تفعيله في أغلب الأماكن

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن الدخول إلى أي تطبيق آخر لا يشترط تفعيل حساب المستفيد على منصة أبشر، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كيف أسجل وأفعِّل أبشر إذا كان كل مكان لازم توكلنا، وتوكلنا يطلب أبشر؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «الدخول إلى أي تطبيق آخر لا يشترط تفعيل حساب المستفيد على منصة أبشر، ولمزيد من المعلومات يُرجى التواصل مع الزملاء في تطبيق توكلنا (@(Tawakkalna_Care لإفادتك».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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