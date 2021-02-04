«الجوازات السعودية»: دخول «توكلنا» بدون تفعيل الحساب في «أبشر»

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن الدخول إلى أي تطبيق آخر لا يشترط تفعيل حساب المستفيد على منصة أبشر، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كيف أسجل وأفعِّل أبشر إذا كان كل مكان لازم توكلنا، وتوكلنا يطلب أبشر؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «الدخول إلى أي تطبيق آخر لا يشترط تفعيل حساب المستفيد على منصة أبشر، ولمزيد من المعلومات يُرجى التواصل مع الزملاء في تطبيق توكلنا (@(Tawakkalna_Care لإفادتك».

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